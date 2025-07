O FC Porto venceu o Feirense por 2-1 na manhã deste domingo, no Olival, em jogo de preparação, antes da receção ao Twente no Estádio do Dragão, marcada para as 18 horas.

Danny Namaso e Rodrigo Mora fizeram os golos da equipa treinada por Francesco Farioli no primeiro de dois jogos do dia.

Cláudio Ramos, João Moreira, Zé Pedro, Gabriel Brás, Martim Cunha, Tomás Pérez, Stephen Eustáquio, Rodrigo Mora, Iván Jaime, Brayan Caicedo, Danny Namaso, Vasco Sousa, André Oliveira e Marko Grujić (totalmente apto) foram os jogadores utilizados. Os não utilizados realizaram uma sessão ligeira de treino.

Francisco Moura, em tratamento e trabalho de ginásio, foi a única ausência.