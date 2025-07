Gabri Veiga e Naci Ünuvar protagonizaram um momento de agressões e empurrões, durante o jogo entre FC Porto e Twente, e acabaram por ser expulsos.

Tudo aconteceu na primeira parte do encontro, quando o camisola dez dos azuis e brancos teve uma entrada imprudente sobre o adversário, que reagiu de imediato. Seguiu-se uma enorme confusão e os atletas tiveram de ser separados. À entrada para o túnel, o jogador do Twente foi ainda abordado pelos membros presentes no banco do FC Porto, que foram pedir justificações pelo sucedido.