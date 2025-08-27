João Gonçalves é o árbitro do Sporting-FC Porto, clássico da quarta jornada da Liga, agendado para as 20h30 de sábado, em Alvalade. As nomeações das equipas de arbitragem foram conhecidas na tarde desta quarta-feira.

No duelo entre leões e dragões, Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro são os árbitros assistentes e Miguel Nogueira o quarto árbitro. Rui Costa vai estar no vídeo-árbitro, assistido por Paulo Brás.

Gil Vicente FC-Moreirense FC

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Raquel Correia

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Martins

Casa Pia AC-CD Nacional

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Catarina Campos

VAR: Luís Ferreira

AVAR: José Pereira

AFS-FC Famalicão

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Inácio Pereira e David Soares

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Hugo Ribeiro

Vitória SC-FC Arouca

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Sporting CP-FC Porto

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Rui Costa

AVAR: Paulo Brás

CD Tondela-Estoril Praia

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e Renato Carvalho

4.º árbitro: Dylan Fernandes

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Paulo Brás

FC Alverca-SL Benfica

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

CD Santa Clara-CF Estrela Amadora

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: João Macedo e Luís Costa

4.º árbitro: Bruno M. Costa

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Diogo Pereira

Rio Ave FC-SC Braga

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: Rui Silva

AVAR: Tiago Leandro