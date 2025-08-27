Liga: João Gonçalves apita o Sporting-FC Porto, Rui Costa no VAR
Conhecidas as equipas de arbitragem para a quarta jornada. José Bessa apita o Alverca-Benfica
João Gonçalves é o árbitro do Sporting-FC Porto, clássico da quarta jornada da Liga, agendado para as 20h30 de sábado, em Alvalade. As nomeações das equipas de arbitragem foram conhecidas na tarde desta quarta-feira.
No duelo entre leões e dragões, Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro são os árbitros assistentes e Miguel Nogueira o quarto árbitro. Rui Costa vai estar no vídeo-árbitro, assistido por Paulo Brás.
Gil Vicente FC-Moreirense FC
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Raquel Correia
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: João Martins
Casa Pia AC-CD Nacional
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Catarina Campos
VAR: Luís Ferreira
AVAR: José Pereira
AFS-FC Famalicão
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Inácio Pereira e David Soares
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Hugo Ribeiro
Vitória SC-FC Arouca
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Felisberto
Sporting CP-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVAR: Paulo Brás
CD Tondela-Estoril Praia
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Renato Carvalho
4.º árbitro: Dylan Fernandes
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Paulo Brás
FC Alverca-SL Benfica
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
CD Santa Clara-CF Estrela Amadora
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Bruno M. Costa
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Diogo Pereira
Rio Ave FC-SC Braga
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro