Inacreditável! O Manchester United foi eliminado nos 32 avos de final da Taça da Liga inglesa.

Num encontro duro contra o Grimsby Town, da quarta divisão inglesa, a equipa de Amorim resgatou um empate no tempo regulamentar, por 2-2, mas escorregou no desempate por grandes penalidades (12-11).

Contra o que se esperava, a equipa do quarto escalão inglês tomou conta do jogo na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por dois.

O primeiro golo surgiu aos 22 minutos, depois de um enorme erro no meio campo dos Red Devils. A bola sobrou para os pés de Darragh Burns, que no corredor direito cruzou direto para os pés de Verman e este não tremeu na cara de Onana.

Aos 30 minutos, o guarda-redes do Manchester United voltou a estar mal (e muito mal) na fotografia: canto para o Grimsby Town, Onana subiu nas alturas e falhou o alívio com os punhos, deixando Warren completamente sozinho e de caras para o golo.

E numa noite em que nada corria bem a Amorim, os adeptos do Grimsby aproveitaram a situação para um momento de humor e cantaram a plenos pulmões: «Amanhã vais ser despedido».

Ao intervalo, Amorim lançou três pesos pesados - Bruno Fernandes, Mbeumo de Matthijs de Ligt - e foi à procura de reverter a situação.

Quando o relógio mostrava o minuto 75, Mbeumo avançou vários metros no ataque e com o pé esquerdo voltou a dar esperanças à equipa de Ruben Amorim.

E o patinho feio voltou a ser herói! Harry Maguire subiu à área num pontapé de canto, aos 89 minutos. Sozinho ao segundo poste, o central inglês foi mais alto que os adversários e cabeceou para o fundo das redes.

O tempo regulamentar acabou e a partida seguiu para grandes penalidades. Aí, foi o Grimsby a ser mais feliz.

A equipa da casa até falhou o terceiro penálti e Matheus Cunha teve a vitória nos pés, mas rematou mal e desperdiçou a quinta grande penalidade, obrigando o desempate a seguir para a famosa «morte-súbita».

A partir desse falhanço, ambas as equipas acertaram no alvo até à 13.ª série, altura em que Mbeumo rematou à trave e eliminou a equipa de Amorim. Os festejos foram tantos que os adeptos invadiram o relvado e celebraram a vitória com a equipa.

O Manchester United somou assim a primeira derrota de sempre contra uma equipa da quarta divisão na Taça da Liga inglesa. Esta temporada, e até ao momento, os Red Devils somaram dois empates e uma derrota.