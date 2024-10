O Botafogo denunciou insultos xenófobos dirigidos a Artur Jorge após o triunfo da equipa no terreno do Bragantino, na última madrugada.



Segundo o clube, o técnico português foi insultado por vários adeptos da formação orientada por Caixinha que se encontravam atrás do banco. De resto, circulam nas redes sociais vídeos nos quais é possível ver e ouvir os insultos proferidos na direção de Artur Jorge.



«O Botafogo repudia veementemente os insultos xenofóbicos proferidos contra o técnico português Artur Jorge por alguns torcedores da equipe local na arquibancada do Estádio Nabi Abi Chedid. Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e desrespeito. Que essa luta não seja só do Botafogo e que todos possam ser respeitados em solo brasileiro. O Clube reitera o apoio ao seu treinador», lê-se na nota divulgada pelo Fogão.



O português não se ficou, ainda assim, e respondeu na direção dos adeptos do Bragantino apontando para o símbolo do Botafogo.



Veja: