A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em todos jogos dos dois principais escalões do futebol nacional, na próxima jornada.

O momento, que vai anteceder o apito inicial das partidas, serve de homenagem à memória de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, José Bastos, glória do Benfica, e Diego Armando Maradona, lenda do futebol mundial, que faleceram na última semana.

Em comunicado, a Liga refere que «o futebol português e mundial ficou mais pobre» com estes desaparecimentos.