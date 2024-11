O Farense anunciou esta quarta-feira que o jogo com o Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal vai jogar-se no Estádio de São Luís.

Depois de no início da época, os «leões de Faro» terem comunicado que os jogos com «os grandes» para o campeonato se jogariam no Estádio do Algarve, agora para a Taça a decisão mudou.

Numa nota nas redes sociais, o presidente do Farense, João Rodrigues, referiu que «após contatos e coordenação com as entidades desportivas competentes, foi decidido que o encontro será realizado no Estádio São Luis.» O clube menciona também a lotação limitada que o estádio centenário em Faro tem, e que por isso mesmo, «uma parte substancial [dos sócios] não irá poder adquirir bilhete», refere o Farense.

O Farense recebe o Benfica para os «oitavos» da Taça de Portugal no próximo dia 14 de janeiro de 2025, às 20h15.

Veja aqui o comunicado na íntegra: