O Benfica B foi derrotado fora pelo Penafiel por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

Os golos da equipa penafidelense foram apontados por Paulo Henrique (19m) e Ronaldo Tavares (51m).

Com este resultado, o Penafiel ascende, à condição, ao quarto lugar da II Liga com 24 pontos, os mesmos do Feirense, que segue no terceiro lugar mas tem menos um jogo.

Recorde-se que este foi o último jogo de Renato Paiva no comando técnico da equipa B do Benfica. O treinador de 50 anos está de saída para os equatorianos do Independiente del Valle e será substituído por Nélson Veríssimo.