Vincent Aboubakar sofreu um derrame articular no joelho direito, de acordo com as informações divulgadas pelo FC Porto. O avançado ia sentar-se no banco de suplentes mas sentiu dores durante o aquecimento para o jogo com o Gil Vicente.



O internacional camaronês acabou por ser excluído da ficha de jogo, com o argentino Saravia a ocupar o seu lugar.



«Além das dificuldades dos próprios jogos temos tido problemas físicos, o Aboubakar hoje sentiu um desconforto no joelho que o impediu de dar o contributo à equipa. Normalmente não me queixo dos jogadores que faltam, dou valor aos que estão disponíveis e que têm qualidade para dar uma resposta positiva», explicou Sérgio Conceição, após o encontro.



