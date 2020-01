Terminou a época para Luiz Phellype. O avançado do Sporting sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, frente ao Marítimo, e vai ser operado em breve.

O jogador chorou depois da substituição, já a adivinhar a gravidade do problema físico, e os exames realizados entretanto confirmaram esse cenário.

Luiz Phellype vai ser operado nas próximas horas e, ao que tudo indica, não joga mais esta época.

De regresso aos indisponíveis está também Renan Ribeiro. O guarda-redes apresentou queixas no treino da véspera e apresenta uma tendinopatia no adutor esquerdo.

Luciano Vietto continua a recuperar de uma luxação da articulação tíbio-peroneal superior, e por isso faz tratamento e recuperação.

O momento da lesão de Luiz Phellype: