A conquista da Taça de Portugal na época 2003/2004, pelo Benfica, foi o pretexto para Tiago recordar as memórias de águia ao peito e para fazer algumas revelações muito curiosas sobre essa final no Estádio Nacional, que os encarnados venceram, por 2-1 diante do FC Porto, após o prolongamento. O médio lembra, com alguma mágoa, que não conseguiu chegar a tempo de festa junto dos adeptos, depois do jogo, na Avenida da Liberdade, porque demorou muito tempo...no controlo antidoping.

«Foram duas horas no controlo. Quando acabei, ainda me montei num carro, mas não já consegui festejar. Estava muita gente na Avenida e não consegui passar para o autocarro onde a equipa estava a fazer a festa», lamenta o médio que conquistou apenas esse troféu ao serviço do Benfica. «Infelizmente, foi o meu primeiro e último troféu, mas essa final foi muito especial, sobretudo porque foi no final de um ano muito difícil, marcado pelo morte do Fehér [em janeiro]. Tínhamos uma equipa fantástica, muito bem liderada por Jose Antonio Camacho», disse Tiago em direto nas redes sociais do Benfica.

«Os tempos no Benfica foram incríveis. Lembro-me que cheguei a Lisboa numa quarta-feira e encontrei-me com o professor Jesualdo Ferreira, que me perguntou: 'Estás bem?' e eu: 'Estou como o aço'. No sábado seguinte fui logo titular e nunca mais saí da equipa. Jesulado fez-me crescer muito como jogador, foi ele quem me colocou como box-to-box», disse Tiago, que esteve na Luz entre 2002 e 2004, ano em que se mudou para o Chelsea, de Inglaterra.