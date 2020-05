O estádio do Famalicão foi aprovado para receber jogos da Liga. A informação foi comunicada pela Liga de clubes, que informou que a Autoridade de Saúde do ACES Ave deu parecer favorável à utilização do recinto da equipa de Vila Nova de Famalicão.

Quer isto dizer que os famalicenses vão jogar em casa nos restantes cinco jogos que lhe restam disputar na condição de visitados na presente temporada, a começar pelo jogo com o FC Porto, que se realiza a 3 de junho. Recorde-se que na informação diária dos treinos os dragões chegaram mesmo a dizer estarem a preparar o jogo com o Famalicão, que ia realizar-se no Estádio Cidade de Barcelos.

De referir que o Famalicão, que tem o estádio aprovado no mesmo dia do V. Setúbal, tinha um acordo com o Gil Vicente para a utilização do recinto de Barcelos.

Lista dos estádios aprovados:

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio Municipal de Famalicão

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Estádio do Bonfim

Portimão Estádio