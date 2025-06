O Benfica-Chelsea foi interrompido aos 87 minutos por causa de relâmpagos.

O protocolo aplicado pela FIFA obriga a que os jogos do Mundial sejam interrompidos quando houver registo da queda de um relâmpago num raio de 8 milhas (cerca de 13 quilómetros). Foi o que aconteceu.

O speaker deu indicação depois para que todos abandonassem o relvado e as bancadas e procurassem refúgio no interior do Bank of America Stadium.

Esta é a sexta vez neste Mundial que algo do género sucede, segunda em jogo do Benfica, depois da partida com o Auckland City.