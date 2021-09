Diogo Gonçalves é baixa no Benfica para a receção ao Barcelona nesta quarta-feira.

A confirmação foi dada por Jorge Jesus na antevisão ao jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. «Não recuperou e não está convocado. Amanhã ainda temos um treino, mas já está estipulado clinicamente que ele ainda não tem condições para ser lançado na convocatória», revelou o treinador dos encarnados.

Jesus deu a entender que a escolha para a lateral direita será entre Valentino Lázaro, titular em Guimarães, e Gilberto. «Temos várias hipóteses para lançar no jogo, sabendo que o André [Almeida], que vai estar na convocatória, ainda não será um jogador com o ritmo exigível para este nível de Champions. Para além do Gilberto e do Valentino, que jogou em Guimarães nos 90 minutos. Aí é também uma das posições em que eu tenho várias hipóteses para poder resolver sem problema nenhum», disse.