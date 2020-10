O Benfica realizou nesta quarta-feira à tarde, no Seixal, o último treino de preparação para o jogo da Liga Europa frente ao Standard Liège, na segunda ronda da fase de grupos da competição.



Jorge Jesus contou com 25 jogadores no relvado, incluindo Ferreyra e Gonçalo Ramos, mas Svilar abandonou mais cedo a sessão de trabalho, ao fim de 15 minutos, com gelo no pé direito.



De fora ficaram os lesionados André Almeida, Grimaldo e Todibo.