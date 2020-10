A SAD do FC Porto enviou nesta quarta-feira para a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) os resultados consolidados de 2019/20, apresentado um prejuízo recorde de cerca 116 milhões de euros (116,160).



A sociedade portista regista uma redução dos proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores em 88.997m€, «consequência da descida generalizada de todas as rubricas que as constituem, com justificação óbvia nos impactos provocados pela pandemia».



«Resultados com transações de passes de jogadores foi de apenas 551m€, um valor invulgarmente baixo para a Sociedade, que se justifica pelo adiamento do prazo de abertura do mercado de transferências, bem como ao facto de as competições se terem prolongado para além do encerramento do período em análise, o que impossibilitou a venda de direitos desportivos de jogadores ainda antes de 30 de junho, de forma a serem tidas em consideração ainda no exercício 2019/2020», explicam os dragões.



A SAD azul e branca recorda que «efetivou já vendas de direitos desportivos de jogadores, por montantes muito significativos, nos primeiros meses do exercício 2020/2021, ou seja, já após o fecho do exercício em análise, pelo que não entraram nas contas aqui analisadas» «Adicionalmente, o Conselho de Administração tem perspetivas claras de efetuar um montante consideravelmente superior até ao fecho do atual exercício», conclui a nota.



No exercício 2018/19, os dragões apresentaram um lucro de 9,47 milhões de euros, passando agora para um prejuízo de 116,16 milhões.



Uma das grandes diferenças, de facto, reside no resultado das transações de passes: de 42, 66 milhões de euros em 2018/19 para apenas 551 mil euros em 2019/20, já que as principais vendas (Fábio Silva, Soares, Alex Telles, Danilo Pereira) foram já após o fecho do exercício.



A maior quebra, ainda assim, foi nos proveitos operacionais excluindo proveitos com passes: a SAD do FC Porto passou de 176,30 milhões para apenas 87,30 milhões. Com as provas UEFA, por exemplo, os dragões ganharam 80, 98 milhões de euros em 2018/19 e apenas 9,99 milhões em 2019/20. Ou seja, uma diferença de cerca de 71 milhões de euros.