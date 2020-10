Jorge Jesus aceita que o bom início de época que o Benfica está a fazer sirva de aviso para o Standard de Liège, adversário na segunda jornada da Liga Europa, mas defende também que o emblema português já garante isso com o palmarés conquistado.

«O Benfica impõe sempre respeito, pois tem história. Não só em Portugal, mas também internacionalmente, e concretamente na Europa. Nos últimos anos perdeu aquele referência e aquela identidade que vinha mantendo. Não por ter vencido, mas por ter chegado a algumas finais, e ter chegado a oitavos e quartos de final, não só comigo como com outros treinadores», começou por dizer o técnico encarnado.

«O Benfica anda à procura de uma final dessas competições, e poder vencer, pois é um dos projetos do presidente. Foi uma das ideias com que ele me conseguiu tirar do Brasil. Andamos à procura. Isso não se faz em dois ou três meses. É um processo mais de continuidade. O Benfica contratou alguns jogadores com experiência, mas também jovens de seleção, como o Everton, o Luca, o Darwin (não era tanto mas vai ser). O Benfica vai ficar cada vez mais forte, a cada ano», acrescentou, em conferência de imprensa.

Para o jogo com o Standard, desta quinta-feira, Jesus voltou a abrir a porta a algumas mudanças de onze.

«Ainda não tenho certezas absolutas, porque ainda vou fazer o primeiro treino com os jogadores que defrontaram o Belenenses. Mas se tudo correr dentro da normalidade, vou fazer algumas mudanças na equipa. Já disse que ia lançar o Gabriel, que nem foi convocado para o último jogo. E vão entrar outros jogadores, pois estão mais frescos e dão todas as garantias. Tenho opcões que não permitem que a equipa oscile muito o rendimento», afirmou, na antevisão do encontro da Liga Europa.