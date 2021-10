O FC Porto empatou esta quinta-feira com o Barcelona, campeão europeu, na 6.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol (33-33). Grande jogo no Dragão Arena, com enorme apoio dos adeptos portistas.



Os dragões, com uma primeira parte fantástica, chegaram ao intervalo a vencer por 17-14. A equipa portista voltou a entrar bem na etapa complementar e ainda dispôs de uma vantagem de sete golos, mas o Barcelona encetou a recuperação e nivelou nos minutos finais.



Já nos derradeiros segundos de jogo, com o campeão europeu em posse de bola, o treinador do Barcelona decidiu pedir um desconto de tempo, no decorrer de um lance em que a sua equipa acabaria por marcar.



O golo não valeu e o FC Porto agradeceu a precipitação do técnico visitante. No reatamento do encontro, a formação catalã ainda tentou novo ataque, mas um grande bloqueio de Djibril MBengue garantiu o empate no Dragão Arena.



Com este resultado, a equipa de Magnus Andersson passa a somar cinco pontos no Grupo B da Liga dos Campeões, ocupando a quinta posição, enquanto o Barcelona contabiliza nove e o VIVE Kielce lidera com 10.