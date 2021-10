O Sporting empatou esta quinta-feira com o Marítimo a um golo em jogo da 8.ª jornada da Liga Revelação disputado na Academia de Alcochete.

Menino marcou aos 31m para os leões, mas os madeirenses viriam a empatar já na segunda parte, aos 68m, por Carlos Parente.

Com este resultado, o Sporting é 3.º classificado na Série B com 11 pontos, mais dois do que o Marítimo. O Estoril lidera com 16 pontos.