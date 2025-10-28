José Mourinho anteviu, nesta terça-feira, a receção ao Tondela para os “quartos” da Taça da Liga, agendada para a noite de quarta-feira (20h45). Este encontro acontece antes da visita a Guimarães, no sábado (20h30).

Tondela:

«Taça é taça, são competições diferentes, com uma maneira de pensar diferente. É verdade que eles estão numa posição que não é fácil na tabela, mas normalmente as equipas promovidas precisam de algum tempo na época seguinte. Mas nós não queremos facilitar, queremos ir à final four, temos este passo no nosso estádio, ganhámos e jogando bem o último jogo, queremos dar continuidade e ganhar o jogo. Bem sei que temos um jogo difícil e importante em Guimarães no sábado, mas preparámo-nos hoje com um bom treino para estar amanhã a um bom nível e ganhar o jogo»

Se vai fazer muitas alterações:

«Poucas… algumas. Não mudo 11, nem dez, nem nove, oito ou sete, mas mudo alguma coisa.»

Moldes da Taça da Liga:

«Habituei-me a jogar muitos jogos. Estive muitos anos em Inglaterra e havia Taça da Liga e Taça de Inglaterra, até com empate e segundo jogo. Não vou contra nenhum tipo de competição. Falo por mim, é a única competição em Portugal que não ganhei, pode ser que consiga. Depois, o Benfica, a partir do momento em que entra numa competição, tem de respeitar ao máximo. Eu diria mesmo que o Benfica, a jogar jogos particulares, não pode fazer borrada. Mesmo que seja um particular, não pode brincar muito ao futebol e a Taça da Liga não é para brincar, é para jogar. Claro que tenho de descansar alguns jogadores e vou respeitar a competição, mas respeitando as outras, mais importantes, os jogadores e o plantel. Amanhã vou fazer três ou quatro alterações.»

Manu Silva já pode ir a jogo?

«Não, não.»

Obrador e Joshua Wynder:

«O Joshua é uma pena, porque hoje teve um pequeno problema no treino e quando são coisinhas pequenas a nível muscular não gosto de arriscar, o Joshua está fora. O Obrador é possível que tenha minutos amanhã, é um rapaz que tem boas condições, que tem de me maturar, crescer, até do ponto de vista mental, da autoconfiança. Não penso de todo que é um produto acabado, é inteligente, absorve e procura melhorar, acho que vai melhorar e chegar a um nível bom para nós. Neste momento tem um caminho a percorrer, mas estamos aqui a percorrer caminho com ele.»