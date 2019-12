A Académica bateu a Oliveirense por 4-3, em mais jogo da 14.ª jornada da II Liga, numa partida em que os visitantes acabaram reduzidos a dez.

A Oliveirense até marcou primeiro, logo aos 9 minutos, na marcação de uma grande penalidade, convertida por Fabinho, mas os estudantes viraram o resultado ainda na primeira parte com golos de João Traquina (13m) e Silvério Junio (31m), antes da expulsão de Michael Douglas que deixou os visitantes a jogar com menos um.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, com mais quatro golos. Lacerda (53m) e Francisco Moura marcaram para a equipa de Coimbra, enquanto Cephas Malele (56m) e Agdon Menezes (70m) marcaram pelos visitantes.

Com este triunfo, a Académica sobe até ao 9.º lugar, com 18 pontos, enquanto a Oliveirense segue no 12.º, com 17.

