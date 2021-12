Agora é oficial: Jorge Jesus já não é treinador do Benfica.

A rescisão de contrato foi oficializada em comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol», refere a nota.

Noutro comunicado publicado no site do clube, o Benfica agradece a Jesus e informa que vai continuar a cumprir as obrigações salariais com o técnico até ao final do contrato ou até ao momento em que este assuma o cargo noutro clube.

«A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. Mais acrescenta que cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional», pode ler-se.

A situação de Jorge Jesus no Benfica degradou-se nos últimos dias. Desde logo com a presença em Portugal de uma comitiva do Flamengo que assumiu o desejo de recuperar o técnico português, e com quem esteve reunido.

A eliminação da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, também agravou a situação, sendo que, já depois disso, Jesus teve um desentendimento com Pizzi no balneário, com o restante plantel a colocar-se do lado do internacional português.

Nélson Veríssimo assume então o comando da equipa principal, e até ao final da época, de acordo com o comunicado agora divulgado. Já o tinha feito quando Bruno Lage foi despedido.

