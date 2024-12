Bruno Lage, na conferência de imprensa antes da partida com o Sporting, para a 16.ª jornada do campeonato. Sobre as mais recentes declarações de Jorge Mendes, agente de António Silva e que garantiam que o central queria ir para a Juventus, Bruno Lage manteve a confiança no jovem português.

«Vejo o jogador completamente focado no Benfica. Ainda ontem trabalhámos várias posições específicas da posição dele, para perceber cada vez melhor, e o atleta treinou motivado e focado. Muito determinado em ajudar o Benfica a ser campeão.»

«Olho para os três centrais da mesma maneira. O Nico tem mercado, o Tomás também, o António igual. No final da época, quem não tem contrato pode decidir o futuro, quem tem, tem de esperar pelas cláusulas. Há uma coisa que é certa. Quem quiser jogadores do Benfica, tem de vir com a carteira. E no último ano, têm vindo com a carteira recheada», atirou o técnico do Benfica.

Sobre o futuro no mercado dos jogadores das águias, Lage continua tranquilo sabendo que «as coisas vão acontecer».

«Vão voltar a acontecer no futuro com o António ou com o Tomás. O que temos de valorizar, e isso sim não podemos vender, é o nosso centro de treino. E a forma como os jogadores evoluem para jogar na primeira equipa. Isso não podemos vender. O resto, em função do mercado, as equipas com um poderio enorme chegam aqui, pagam a cláusula e o jogador vai embora», reiterou.