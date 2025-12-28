Moçambique venceu o Gabão por 3-2 e fez história este domingo, ao alcançar a sua primeira vitória de sempre, ao 17.º jogo, na fase principal da Taça das Nações Africanas (CAN). Geny Catamo e Diogo Calila, jogadores de Sporting e Santa Clara, respetivamente, fizeram dois dos golos do triunfo.

Bangal, aos 37 minutos, abriu o marcador para Moçambique, assistido por Geny Catamo. Cinco minutos depois, Catamo fez o 2-0 para os moçambicanos, aos 42 minutos, de penálti, antes de Aubameyang reduzir a desvantagem do Gabão, aos 45+5m.

Na segunda parte, assistido por Witi, jogador do Nacional, Diogo Calila foi o autor do 3-1 para Moçambique, aos 52 minutos. O Gabão ainda reduziu para 3-2, por Moucketou-Moussounda, aos 76 minutos, mas Moçambique – que ainda teve um golo anulado a Geny Catamo já em tempo de compensação – conseguiu somar os três pontos.

Esta noite, a segunda jornada do grupo F fecha com o Costa do Marfim-Camarões (20h00), duelo que opõe duas seleções que venceram na primeira jornada.