O jogo entre Sporting da Covilhã e Mafra, da 13.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, foi adiado pela terceira vez em dois dias, devido ao nevoeiro, já tendo nova data confirmada pela Liga: vai ser a 18 de fevereiro, uma quinta-feira, às 11 horas.

A partida estava agendada para as 11 horas desta sexta-feira, no Estádio Municipal José dos Santos Pinto, mas o nevoeiro não levantou, impedindo a visibilidade para a realização do jogo.

Na quinta-feira, o jogo foi adiado das 11 para as 16 horas, mas com a falta de melhoria das condições climatéricas na Covilhã obrigou a um segundo adiamento, de quinta para sexta-feira. Agora, foi confirmado um terceiro adiamento do jogo, que vai ficar colocado entre as 20.ª e 21.ª jornadas.

No total, trata-se mesmo do quarto adiamento deste jogo, que inicialmente seria a 29 de dezembro.