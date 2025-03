A FIGURA: Ricardo Horta

Um golo e uma assistência. Mais uma ficha de jogo com caráter decisivo do capitão do Sp. Braga, a ser um dos protagonistas – juntamente com Racic – do triunfo. Abriu caminho ao triunfo com primeiro golo da noite, num remate em arco, e bate o pontapé de canto que dá origem ao segundo. Produtividade assinalável de Ricardo Horta mais uma vez, a indicar o caminho do triunfo.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (39’)

O jogo estava controlado, e num erro não forçado o Arouca expôs-se ao poderio bracarense. Má abordagem de Pedro Santos, a entregar a bola em zona proibida de forma displicente. Aproveitou o Sp. Braga, com poucos toques, a ver Ricardo Horta ficar em zona de finalização. Remate em arco do capitão, ganhando desde logo contornos de arco para triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Racic

A exemplo do que aconteceu com Ricardo Horta, o médio assinala a folha de serviço com um golo e uma assistência. Titular ao lado de Moutinho, protagonizou uma prestação equilibrada com condão decisivo.

Chico Lamba

Uma espécie de bombeiro de serviço, o central luso-guineense de 22 anos livrou o Arouca de males maiores. Fez vários cortes e interceções providenciais no último reduto arouquense.

Zalazar

Novamente titular na equipa do Sp. Braga, o médio uruguaio apareceu mais adiantado no terreno de jogo. Acrescentou intensidade ao processo ofensivo dos guerreiros, essencialmente pelo corredor direito.

Henrique Araújo

Lançado na segunda metade, o atacante veio rejuvenescer o ataque do Arouca, sendo crucial para a reação à desvantagem. Mexido, fez o passe a isolar Trezza, para o golo da equipa de Vasco Seabra.