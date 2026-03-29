Ricardo "Tuca" Ferretti, antigo selecionador do México e com longa carreira feita como técnico no seu país, mostrou-se dececionado com a atuação de Portugal ante a seleção mexicana, na última noite.

«No jogo, Portugal foi muito superior. Mas o selecionador disse que estão para ser campeões do mundo. Com este futebolzinho que jogou, não chega nem aos quartos de final. De verdade! Portugal, para mim, foi uma deceção, uma deceção», defendeu, em declarações na ESPN mexicana, num programa após o jogo.

Tuca Ferretti, de 72 anos, que treinou clubes como o Cruz Azul, Juárez, Tigres, Pumas, Toluca ou Chivas, disse depois que «defensivamente gostou» da prestação do México.