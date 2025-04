Os Cleveland Cavaliers garantiram, na madrugada desta terça-feira, o apuramento para as meias-finais de conferência na liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem os Miami Heat, por esclarecedores 83-138.

Donovan Mitchell, com 22 pontos, destacou-se nesse capítulo do lado dos Cavaliers, que tiveram cinco jogadores (Hunter, Jerome, Mobley e Allen foram os outros) com 14 ou mais pontos neste jogo.

Nikola Jovic, dos Heat, foi o melhor marcador do jogo, com 24 pontos.

Os Cavaliers, que dominaram a fase regular a Este, apuram-se assim com um agregado de 4-0 na eliminatória. Segue-se o vencedor da eliminatória entre Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, sendo que os Pacers lideram por 3-1.

No outro jogo da madrugada, os Golden State Warriors aumentaram para 3-1 a vantagem frente aos Houston Rockets, vencendo por 109-106. O gigante turco Alperen Sengun, com 31 pontos, dez ressaltos e cinco assistências, foi o maior destaque do jogo e do lado dos Rockets. Jimmy Butler (27 pontos) e Brandin Podziemski (26) foram os destaques maiores nos Warriors.