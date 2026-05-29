Mercado
Há 7 min
OFICIAL: Anthony Gordon é jogador do Barcelona
Avançado inglês deixa o Newcastle para rumar ao campeão espanhol
RAS
Avançado inglês deixa o Newcastle para rumar ao campeão espanhol
RAS
Agora é oficial! Anthonny Gordon deixa o Newcastle para reforçar o Barcelona. O internacional inglês, de 25 anos, assinou até 2031 com o campeão espanhol.
Os catalães não especificam a verba que dispenderam para contratar o avançado, mas a imprensa internacional para um valor a rondar os 80 milhões de euros.
Na última época, Gordon marcou 17 golos em 46 jogos pelo Newcastle, que em 2022/2023 o contratou ao Everton por mais de 45,5 milhões de euros.
A new force joins our rhythm.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026
Anthony Gordon is culer 💙❤️ pic.twitter.com/v5UefCfUme
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS