Agora é oficial! Anthonny Gordon deixa o Newcastle para reforçar o Barcelona. O internacional inglês, de 25 anos, assinou até 2031 com o campeão espanhol.

Os catalães não especificam a verba que dispenderam para contratar o avançado, mas a imprensa internacional para um valor a rondar os 80 milhões de euros.

Na última época, Gordon marcou 17 golos em 46 jogos pelo Newcastle, que em 2022/2023 o contratou ao Everton por mais de 45,5 milhões de euros.

