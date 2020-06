Luís Filipe Vieira revelou esta segunda-feira que Bruno Lage colocou o lugar à disposição no final da derrota do Benfica ante o Marítimo, para a 29.ª jornada da Liga.

«Não deixem voltar um pouco do passado Benfica. Fazer o que fizemos nestes últimos 20 anos é muito difícil. Sou o único culpado. Entretanto quero dizer-vos que o nosso treinador Bruno Lage dirigiu-se a mim com uma grande elevação e disse-me: ‘Presidente, o meu lugar está à disposição, entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quer dizer que não tenha capacidade para dar a volta. Parece que toda a gente quer que me vá embora. E se aceitarem, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica.’»

«Nunca verguei a nada. Espero quando chegar a Lisboa tomar uma decisão sem vergar a nada. Vou tomar uma decisão, mas primeiro quero falar com a minha família», disse ainda Vieira.

Recorde-se que o Benfica perdeu esta segunda-feira com o Marítimo, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga. Os encarnados ficam assim mais longe do título quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.