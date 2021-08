AS Roma e AC Milan venceram os respetivos encontros referentes à segunda jornada da Serie A, partilhando a liderança na prova com Lazio, Inter e Nápoles.



No reduto do Salernitana, a Roma de José Mourinho só marcou na segunda parte mas ainda chegou à goleada (4-0), graças a Lorenzo Pellegrini (48m e 79m), Jordan Veretout (52m) e Tammy Abraham, que festejou o primeiro golo pela equipa da capital italiana ao minuto 69.



Em Milão, Sandro Tonali inaugurou o marcador para a equipa da casa (12m), Alessandro Deiola fez o empate (15m) e o português Rafael Leão garantiu nova vantagem para o AC Milan (17m).



Olivier Giroud (24m e 43m) bisou para fixar o resultado final do duelo com o Cagliari (4-1).