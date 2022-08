O V. Guimarães está interessado na contratação de um jogador do Corinthians: trata-se de Mateus Vital, médio ofensivo de 24 anos, que na época passada representou o Panathinaikos, da Grécia.

O clube português até já apresentou uma proposta: através do agente Pierre Fernandes ofereceu três anos de contrato ao jogador e uma transferência em definitivo ao Corinthians, ficando o emblema brasileiro com uma percentagem do passe.

Mateus Vital ficou entusiasmado com a possibilidade de jogar em Portugal, mas o interesse do jogador e do V. Guimarães em concluir a transferência está a esbarrar num forte obstáculo: Vítor Pereira não quer perder o atleta e até já recusou no passado recente propostas do Al Wasl, do Dubai, e do Valladolid, de Espanha.

Mateus Vital foi falar neste domingo com o treinador português, tentando convencê-lo a facilitar a saída, e vai voltar a fazê-lo esta segunda-feira. Por isso a possibilidade do jogador rumar a Guimarães continua de pé.