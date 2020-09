Rúben Dias cumpriu no sábado o último jogo com a camisola do Benfica, na vitória frente ao Moreirense, e no final despediu-se dos companheiros de equipa no balneário da Luz.

Um momento que contou, por exemplo, com as presenças de Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Os dois fizeram questão de deixar umas palavras ao internacional português e repetiram a ideia de que a mudança para o Manchester City deve-se a questões maioritariamente financeiras, já que, defenderam, «o Benfica é maior desportivamente».

Rúben Dias, esse, emocionou-se no momento de falar ao plantel. O jovem central não conseguiu conter as lágrimas e afirmou que acredita «ser o momento certo para sair».

A terminar, Rúben Dias pediu aos agora antigos companheiros para «rebentarem com esta m**** toda», numa última palavra de motivação enquanto jogador do Benfica.