Espanha
Há 17 min
Supertaça de Espanha volta a ser jogada na Arábia Saudita
Jedá vai receber meias-finais e final do torneio
TB
Jedá vai receber meias-finais e final do torneio
TB
Pelo segundo ano consecutivo, e terceira vez na história, a Supertaça espanhola será disputada na Arábia Saudita, anunciou esta segunda-feira a RFEF.
O torneio, que será jogado de 7 a 11 de janeiro, coloca o Barcelona, Ath. Bilbao, Atlético de Madrid e Real Madrid frente a frente.
As três partidas, duas meias-finais e uma final, vão ser jogadas no Estádio Alinma, KASC, em Jedá.
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España por tercera vez en su historia.— RFEF (@rfef) September 29, 2025
El @FCBarcelona_es se enfrentará @AthleticClub y el @Atleti al @realmadrid en las semis del primer gran torneo del 2026.
ℹ️ https://t.co/wGpczCTB91 #superSupercopa pic.twitter.com/U5GopCM9JT
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS