Pelo segundo ano consecutivo, e terceira vez na história, a Supertaça espanhola será disputada na Arábia Saudita, anunciou esta segunda-feira a RFEF.

O torneio, que será jogado de 7 a 11 de janeiro, coloca o Barcelona, Ath. Bilbao, Atlético de Madrid e Real Madrid frente a frente.

As três partidas, duas meias-finais e uma final, vão ser jogadas no Estádio Alinma, KASC, em Jedá.

 

