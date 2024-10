As palmas sobrepuseram-se aos assobios quando Ruben Amorim subiu ao relvado do Estádio de Alvalade, esta terça-feira, para o embate com o Nacional, relativo aos quartos de final da Taça da Liga.

Havia alguma expetativa quanto à forma como o treinador ia ser recebido pelos adeptos, depois das notícias que marcaram o dia que apontam a saída do treinador para o Manchester United.

Numa competição em que as claques anunciaram um boicote, em protesto contra a Liga de Clubes, a maioria dos adeptos levantou-se para bater palmas ao treinador. Ouviram-se alguns assobios, mas a grande maioria dos adeptos aclamou o treinador que conquistou cinco títulos nos últimos cinco anos em Alvalade.