O treinador do Benfica, Jorge Jesus, convocou 21 jogadores para a partida com o Portimonense, desta terça-feira, no Estádio da Luz.

Com cinco jogadores infetados com Covid-19, o técnico nã conta também com os lesionados André Almeida e Gabriel. O latreal-direito ainda recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, enquanto o médio brasileiro está a contas com uma rotura muscular na perna esquerda.

Refira-se que. para o jogo com o Gil Vicente, Jorge Jesus tinha convocado todos os jogadores aptos do plantel e essa comitiva ficou em Ílhavo para a preparação da Supertaça.

Foi aí que surgiram os primeiros casos de Covid-19 no sei do grupo, com Pizzi e Jardel a serem os primeiros a testar positivo. Seguiram-se-lhes Gonçalo Ramos, Seferovic e João Ferreira.

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas e Helton;

Defesas: Vertonghen, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e Todibo;

Médios: Weigl, Samaris, Taarabt, Rafa, Cervi, Everton, Chiquinho, Pedrinho e Diogo Gonçalves;

Avançados: Waldschmidt, Darwin e Ferreyra.

