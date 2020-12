O Vasco da Gama anunciou a saída de Ricardo Sá Pinto do cargo de treinador. Com o português saem ainda três elementos da equipa técnica e o diretor do futebol.

O emblema do Rio de Janeiro informa ainda que a decisão de rescincir com Sá Pinto foi tomada em entendimento com o próximo presidente vascaíno.

Eis o comunicado do Vasco da Gama:

O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ricardo Sá Pinto não é o mais o técnico da equipe profissional. Junto com ele, deixam o Clube o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco.

A decisão de reformular a comissão técnica foi tomada após entendimento entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luiz Moreira, e o próximo presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado.

– Tomei a decisão de fazer a mudança na comissão técnica a partir também de um entendimento com o Vice de Futebol e com o novo Presidente, já que só estarei no cargo por mais aproximadamente 20 dias. Um novo treinador será anunciado em breve – disse o Presidente Alexandre Campello.