O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, convocou 23 jogadores para o duelo com o FC Porto. De notar a ausência de Darwin Núñez, uruguaio que saiu lesionado do jogo da Taça de Portugal com os dragões.

Nicolás Otamendi e Grimaldo, um por castigo, outro por testado positivo à covid-19, também falham a partida.

Estas ausências juntam-se a Lucas Veríssimo, Nemanja Radonjic e Rodrigo Pinho, jogadores que também integram o boletim clínico.

Desta forma, Veríssimo convocou os 23 jogadores disponíveis do plantel principal para a deslocação ao Estádio do Dragão, da 16.ª jornada da I Liga. O clássico está agendado para as 21 horas de quinta-feira e pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Tomás Araújo, Ferro, Morato, Gilberto, André Almeida, Valentino, Gil Dias, Vertonghen e Diogo Gonçalves;

Médios: Paulo Bernardo, Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Adel Taarabt, Meïte, Rafa e Gedson Fernandes;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Seferovic.