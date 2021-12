Portugal estabeleceu um novo recorde de casos diários esta quarta-feira, com mais 26.867 infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Há ainda 12 mortos a registar.



O maior número de infetados regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 11.958 casos, seguindo-se o Norte com 9.069, o Centro com 3.384, o Algarve com 709 e o Alentejo com 700.



No arquipélago da Madeira, há a registar esta quarta-feira mais 771 novos casos. Registo igualmente para mais 276 casos nos Açores.



[em atualização]