O Flamengo anunciou esta quarta-feira a contratação de Paulo Sousa, treinador português que assina um contrato válido por duas temporadas com o Mengão.



Paulo Sousa estava vinculado à Federação Polaca de Futebol até março de 2022, mês em que a seleção da Polónia disputa o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo. Porém, chegou a acordo e pagará uma indemnização pela rescisão de contrato.



Aos 51 anos, o antigo internacional português prepara-se para treinar pela primeira vez no Brasil, depois de experiências em clubes de França, China, Itália, Suíça, Israel, Hungria, Inglaterra e País de Gales.



Como treinador, Paulo Sousa conquistou seis títulos: uma Taça da Liga da Hungria pelo Videoton, duas Supertaças da Hungria pelo Videoton, uma Liga de Israel pelo Maccabi Telavive, uma Taça de Israel pelo Maccabi Telavive e uma Liga da Suíça pelo Basileia.



