O Benfica anunciou, neste sábado, ter chegado a acordo com Facundo Ferreyra para a rescisão de contrato.

O avançado argentino foi contratado em 2018, depois de ter terminado o contrato com o Shakhtar Donetsk (custou aproximadamente quatro milhões de euros, entre prémio de assinatura e intermediação).

Fez nove jogos e um golo no primeiro semestre, mas acabou por ser emprestado ao Espanhol, por um ano e meio (36 jogos e 9 golos).

Esta época voltou a ser integrado no plantel principal do Benfica, com Jorge Jesus, e ainda fez três jogos (sem golos), mas agora acaba por chegar a acordo para rescindir.

O comunicado do Benfica:

O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Facundo Ferreyra acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19.

O avançado argentino é agora um atleta livre para definir o seu futuro.

O Benfica agradece a Facundo Ferreyra todo o seu contributo ao longo dos últimos três anos e deseja-lhe as maiores felicidades.

artigo atualizado