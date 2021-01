Terminou a época para Iuri Medeiros.

O jogador sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo, no jogo contra o Santa Clara, na sexta-feira à noite. Entretanto, hoje foi reavaliado e confirmou-se a rotura de ligamentos, como apurou o Maisfutebol.

O extremo de 26 anos irá agora ser submetido a uma intervenção cirúrgica reparadora. O tempo estimado de paragem será superior a meses, o que faz com que o atleta não volte a jogar nesta temporada.

Iuri saiu com queixas aos 31 minutos do jogo frente ao Santa Clara, em que o Sp. Braga se apurou para as meias-finais da Taça de Portugal, tendo sido substituído por Lucas Piazon.