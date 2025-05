Francisco Costa, Martim Costa e Salvador Salvador renovaram contrato com o Sporting, ficando ligados à equipa de andebol até 2030, confirmaram os verde e brancos, na tarde desta sexta-feira.

«O Sporting Clube de Portugal renovou os vínculos de Kiko Costa, Martim Costa e Salvador Salvador, três jogadores da equipa de andebol que se sagrou recentemente bicampeã nacional. Os três primeiras-linhas, todos internacionais por Portugal, ficaram agora ligados aos leões até 2030», refere o Sporting, em comunicado.

Francisco Costa (20 anos) e Martim Costa (22 anos) estão no Sporting desde 2021/22 e foram duas das grandes figuras do crescimento recente dos leões no andebol nacional e europeu, nas quatro épocas já feitas pelos verde e brancos. Ambos ajudaram o Sporting ao bicampeonato (2023/24 e 2024/25), sendo que o Sporting já não revalidava o título na principal liga de andebol desde 1981. Conquistaram ainda, pelos leões, duas Supertaças (2023, 2024) e três Taças de Portugal (2021/22, 2022/23 e 2023/24).

Salvador Salvador, de 23 anos, está no andebol do Sporting desde 2014/15, altura em que tinha 13 anos, depois de ter jogado no NA Samora Correia. Também leva, tal como os irmãos Costa, os mesmos sete títulos pelo Sporting, como sénior, sendo um dos pilares da equipa treinada por Ricardo Costa. Todos fizeram também parte da histórica campanha esta época na Liga dos Campeões, prova na qual o Sporting foi eliminado nos quartos de final pelo Nantes.

Os três internacionais portugueses prolongam a ligação ao Sporting por mais três anos, depois de, em finais de 2022, terem rubricado vínculo até 2027.

O já campeão Sporting fecha o campeonato este sábado, com a receção ao FC Porto (18h00), sendo que leões e dragões voltam a defrontar-se no próximo sábado, dia 7 de junho, pelas 17 horas, para a final da Taça de Portugal, que fecha a época 2024/25.