O Benfica apresentou, esta quinta-feira, os novos equipamentos para a temporada 2020/2021, a estrear já na final da Taça de Portugal, ante o FC Porto, no próximo sábado.

A camisola principal é toda vermelha, com um tom diferente da da época passada e detalhes em preto, como as listas nos ombros e o patrocínio. A alternativa é preta, com detalhes brancos.

A grande diferença nos equipamentos, sobretudo olhando ao principal, é o emblema monocromático.

As novas vestes, agora confirmadas, já originaram alguma contestação em alguns adeptos do Benfica, nas redes sociais, desde os tons da camisola ao símbolo estampado, que não tem as cores originais.