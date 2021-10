A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal lamentam a morte de Bernardo Tengarrinha, ex-jogador que faleceu aos 32 anos, depois de lutar desde 2017 contra um linfoma de Hodgkin.



«Foi com profunda tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte de Bernardo Tengarrinha, que durante longos meses travou uma luta corajosa contra a cruel doença que o vitimou. Aos 28 anos, teve de abdicar de fazer aquilo que era a sua paixão quando, então, representava o Boavista. Parte, agora, demasiado cedo, deixando-nos um exemplo de coragem, tenacidade e determinação», evidenciou Fernando Gomes, presidente da Federação.



«À família, amigos, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências», pode ler-se na nota publicada no site oficial da Liga, presidida por Pedro Proença.