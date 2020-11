Os futebolistas Pepe, Iván Marcano e Mbaye foram as ausências em pleno para o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, no treino de véspera do jogo ante o Manchester City, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com informação do FC Porto, Pepe realizou tratamento, Marcano fez, tal como na véspera, treino condicionado - mais ginásio - ao passo que o guardião Mbaye fez tratamento e trabalho de ginásio.

Na conferência de imprensa, após o treino, Conceição confirmara a ausência de Pepe para o jogo ante os ingleses. Grujic, castigado, também não é opção após a expulsão em Marselha.

O FC Porto-Man. City joga-se às 20 horas de terça-feira.