Pedro Gonçalves está a ter um arranque fenomenal no Sporting e não só é o melhor marcador do campeonato nacional como é o português com mais golos nas ligas europeias.

O jogador do Sporting apontou nove golos na Liga e, assim, tem mais um do que Cristiano Ronaldo.

Aliás, são poucos os portugueses que têm mais de cinco golos marcados nos primeiros escalões da UEFA. Diogo Jota e João Félix fecham o lote de sete portugueses que o conseguiram.

O jogador do Liverpool e o do Atlético Madrid levam cinco golos na Premier League e na Liga Espanhola, o que significa que, para além de Pote e Ronaldo, há ainda três futebolistas com mais de uma mão cheia de golos: André Silva na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt, Bruno Fernandes na Premier League pelo Manchester United e Flávio Paixão pelo Lechia Gdansk na liga polaca têm todos sete golos.

Paixão entra nesta segunda-feira em campo frente ao Lech Poznan, porém.

Os números de Pedro Gonçalves

Contratado ao Famalicão, o médio português chegou a Alvalade e Ruben Amorim colocou-o a jogar numa posição diferente da que vinha a desempenhar no Minho.

Depois de ter participado em três jogos nos quais ficou em branco [LASK Linz, Portimonense e FC Porto], Pedro Gonçalves desatou a marcar e quase sempre fá-lo em dose dupla.

Marcou nos últimos cinco jogos em que participou e só por uma vez não bisou: aconteceu frente ao Gil Vicente.

De resto, marcou dois golos a Santa Clara, Tondela, V. Guimarães e, no sábado, ao Moreirense.