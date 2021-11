A Liga anunciou, na tarde desta terça-feira, as datas e as horas para os encontros das 14.ª, 15.ª e 16.ª jornadas da I Liga portuguesa de futebol.

O clássico entre o FC Porto e o Benfica, da 16.ª jornada, no Estádio do Dragão, joga-se a 30 de dezembro, uma quinta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 21 horas. Este vai mesmo ser o último jogo do ano civil no principal campeonato português.

O outro clássico entre dragões e águias, para os oitavos de final da Taça de Portugal, também conheceu data e hora esta terça-feira. O encontro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realiza-se uma semana antes, a 23 de dezembro.

Jornada 14

Sexta-feira, 10 de dezembro

P. Ferreira – Gil Vicente, 20H15 – Sport TV

Sábado, 11 de dezembro

Marítimo – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

V. Guimarães – Tondela, 18H00 – Sport TV

Belenenses – Estoril Praia, 18H00 – Sport TV

Sporting – Boavista, 20H30 – Sport TV

Domingo, 12 de dezembro

Moreirense – Portimonense, 15H30 – Sport TV

Famalicão – Benfica, 18H00 – Sport TV

FC Porto – Sp. Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 13 de dezembro

Arouca – Vizela, 20H15 – Sport TV

Jornada 15

Sexta-feira, 17 de dezembro

Santa Clara – V. Guimarães, 18H00 locais/19H00 continente – Sport TV

Estoril Praia – Famalicão, 21H15 – Sport TV

Sábado, 18 de dezembro

Tondela – P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Portimonense – Arouca, 15H30 – Sport TV

Gil Vicente – Sporting, 20H30 – Sport TV

Domingo, 19 de dezembro

Benfica – Marítimo, 17H00 – BTV

Boavista – Moreirense, 17H00 – Sport TV

Vizela – FC Porto, 19H00 – Sport TV

Sp. Braga – Belenenses, 21H00 – Sport TV

Jornada 16

Terça-feira, 28 de dezembro

Tondela – Gil Vicente, 17H00 – Sport TV

Marítimo – Vizela, 19H00 – Sport TV

Moreirense – Estoril Praia, 21H00 – Sport TV

Quarta-feira, 29 de dezembro

Famalicão – Belenenses, 17H00 – Sport TV

V. Guimarães – Boavista, 19H00 – Sport TV

Sporting – Portimonense, 21H00 – Sport TV

Quinta-feira, 30 de dezembro

P. Ferreira – Santa Clara, 17H00 – Sport TV

Arouca – Sp. Braga, 19H00 – Sport TV

FC Porto – Benfica, 21H00 – Sport TV