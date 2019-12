O ano de 2019 termina amanhã, terça-feira, pelo que este é o momento de fazer balanços. Nesse sentido, partilhamos agora as dez notícias do ano mais lidas no site do Maisfutebol.

Acima de todas, Sadio Mané, sendo que se seguem muitas notícias com galerias de fotos e muito Cristiano Ronaldo. Confira tudo.

As dez notícias mais lidas do ano no Maisfutebol:

1. «Para que quero dez Ferraris e dois aviões? Posso ajudar as pessoas» - 1,2 milhões de visualizações

2. Ronaldo ao lado de Georgina nos prémios da MTV

3. FOTOS: todas as novas camisolas já conhecidas

4. FOTOS: 20 jovens promessas que deve comprar no seu save do FM 2020

5. Georgina exulta com mais uma noite de sonho do «seu» rei

6. As imagens da passadeira azul nos Dragões de Ouro

7. Os cartazes que o Benfica encontrou no balneário de Alvalade

8. Elegância e exuberância na festa de natal da Juventus

9. Como o «apito verde» atenuou as dores de André Gomes

10. FOTOS: foi assim que ficou o carro de Reyes após o acidente