Dois dias depois da derrota em casa diante do Marítimo (1-3), o Rio Ave anunciou a saída do treinador Mário Silva do comando da equipa técnica, num curto comunicado em que é revelado um acordo entre as duas partes.

«A Direcção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais», lê-se na nota do clube de Vila do Conde.

O Rio Ave informa ainda que o comando da equipa ficará a cargo, de forma interina, do treinador Pedro Cunha.

Mário Silva cumpriu, assim, um total de quinze jogos oficiais ao serviço do Rio Ave, em todas as competições, somando quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. O antigo internacional deixa a equipa num modesto 13.º lugar da Liga, com apenas onze pontos em onze.

Mário Silva deixa o comando técnico do Rio Ave FC.

Pedro Cunha assume a equipa principal interinamente.



